Stadt begrüßt Bundesverfassungsgerichtsentscheidung zu Bettensteuer

Die Stadt Trier begrüßt die Entscheidung des Bundesverfassunsgerichts, dass die sogenannte Bettensteuer rechtmäßig ist. Nach Angaben der Stadt zeigt dies, dass eine solche Steuer ein legitimes Mittel zur Finanzierung einer Kommune ist. Eine hochverschuldete Stadt wie Trier müsse alle Möglichkeiten nutzen, ihre Einnahmen zu verbessern, so ein Sprecher der Stadt. Die 2018 in Trier eingeführte Beherbergungssteuer ermögliche dies. Allein vergangenes Jahr habe die Stadt dadurch Erträge von etwa 560.000 Euro gehabt, dieses Jahr rechne man mit etwa einer Million Euro. Das Geld werde dazu genutzt, den Tourismus in der Stadt zu fördern, Trier zu verschönern und die Infrastruktur zu verbessern. Mit der Steuer kostet jede Übernachtung in Hotels, Pensionen und Jugendherbergen, aber auch auf Campingplätzen und Schiffen 3,5 Prozent mehr. Geschäftsreisende sind von der Steuer ausgenommen.