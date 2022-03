Es ist kein Naturgesetz, dass junge Leute vom Land in die Großstädte abwandern. Das beweist die wachsende Gemeinde Speicher in der Eifel. Was macht das Städtchen richtig?

Auf dem Gelände einer früheren Keramikfabrik schaufeln Bagger die Vergangenheit weg. Abrissbirnen machen Platz für die Zukunft. Der Wandel des Städtchens Speicher (Eifelkreis Bitburg-Prüm) wird hier, im Merscheider Weg, wohl am sichtbarsten.

Seit gut 40 Jahren ist der Ofen im Werk der Firma Plein-Wagner aus. Ebenso lange steht der Betrieb leer. Nun soll in dieser Ruine eines der wohl ungewöhnlichsten Wohnquartiere der Region entstehen: das Wohnwerk Speicher.

120 Wohnungen in einer Fabrik

Sechs bis acht Jahre Zeit nimmt sich Investor Jan Eitel, um auf dem Gelände rund 120 Wohnungen zu schaffen. Etwa die Hälfte der Hallen will er dafür abreißen und die anderen aufwändig renovieren lassen.

Der Trierer hat als kreativer Kopf hinter der Quartiersmanufaktur Erfahrung mit solchen Konversionen. Er hat bereits am Umbau der Westerwaldkaserne in Montabaur und der Entwicklung des Trierer Stadtviertels auf dem Petrisberg mitgewirkt.

Investor glaubt an ländlichen Raum

Was Eitel nun nach Speicher verschlägt? Er glaube an den ländlichen Raum, sagt er. Die jungen Leute wollten doch nur alle in die Großstadt, "weil es auf dem Land oft nicht die passenden Angebote gibt." Ein solches wolle er nun in dem Eifel-Städtchen schaffen.

Große Pläne für die Stadt

Das ist kein Zufall. "Speicher hat uns überzeugt", sagt Eitel. Und nicht nur ihn, sondern auch jede Menge andere Unternehmer. Im Bau sind neben dem Wohnwerk mehrere große Mehrfamilienhäuser, ein Seniorenheim und ein Supermarkt.

In den nächsten Jahren plant die Stadt außerdem, den Marktplatz umzugestalten, neue Bau- und Gewerbegebiete zu erschließen und die Hauptverkehrsstraßen zu sanieren. Kaum eine Ecke soll bleiben, wie sie ist.

Einwohnerzahlen steigen seit Jahren

Dabei liegt schon eine bemerkenswerte Entwicklung hinter Speicher. Um die Jahrtausendwende herum kratzte der Ort an der Marke von 3.000 Einwohnern. Damals war Speicher noch ein Dorf, im wahrsten Sinne des Wortes.

Stadtrechte hat die Gemeinde erst seit 2011. Inzwischen wohnen hier mehr als 3.700 Menschen. Hunderte amerikanische Soldaten von der nahen Air Base Spangdahlem und ihre Angehörigen noch gar nicht mitgezählt.

Stadtbürgermeister Erhard Hirschberg ist stolz auf die Entwicklung von Speicher.

Die Grundstücke in den Neubaugebieten Lermesbrück und Rückersberg sind oft Monate vor der Erschließung vermarktet. Die Gemeinde kommt laut Stadtbürgermeister Erhard Hirschberg kaum hinterher mit Bauland.

"Spätestens nächstes Jahr haben wir die 4.000 geknackt."

Lage im Dreieck zwischen Trier, Wittlich und Bitburg

Doch was lockt all diese Menschen ausgerechnet hierher, in den Süden der Eifel? Warum boomt diese kleine Ortschaft in einer Zeit, in der viele andere zu kämpfen haben. In der die Metropolen wachsen und die meisten Kleinstädte und Dörfer schrumpfen oder zumindest stagnieren?

Für Stadtbürgermeister Erhard Hirschberg liegt die Entwicklung an der Lage des Ortes im grünen Dreieck zwischen Trier, Wittlich und Bitburg und in der Nähe zum Flugplatz Spangdahlem.

Amerikaner bringen Wirtschaft voran

Denn zu den Amerikanern gebe es seit Jahren gute Beziehungen, sagt Hirschberg. Die Soldaten wohnen hier mit ihren Familien, sie gehen hier einkaufen und besuchen die Gastronomie. Das bringt mehr Menschen in die Gegend und befeuert laut Hirschberg auch die Wirtschaft.

Die amerikanischen Soldaten sorgen für Lärm in Speicher, aber auch für Wirtschaftswachstum.

Mehrere Supermärkte haben sich in den vergangenen Jahren am Ortsrand angesiedelt. Auch der Discounter Lidl hat sich nun laut Hirschberg angekündigt. Zudem bietet der Ort einen Bahnhof, Schulen und die mit elf Gruppen größte Kita in Rheinland-Pfalz.

Genossenschaft gründet privates Gymnasium

Eine wichtige Rolle spiele auch das private Gymnasium, das seit 2018 von einer Genossenschaft betrieben wird. Rund 130 Schülerinnen und Schüler werden hier inzwischen unterrichtet. Sie kommen aus dem gesamten Umland.

Und dass Speicher heute wieder eine weiterführende Schule hat, ist keinesfalls eine Selbstverständlichkeit. Das Land hatte 2018 die Otto-Hahn-Realschule in der Stadt geschlossen. Also gründeten Ehrenamtliche mit Unterstützung aus der Kommunalpolitik kurzerhand ihre eigene Schule.

Ohne Engagement ist nichts zu erreichen

"Ohne das Engagement in der Bürgerschaft wäre das nicht zu schaffen gewesen", sagt Hirschberg. Viele hätten Zeit und auch privates Geld in das Gymnasium gesteckt, das sich mittlerweile zu einem Standortvorteil entwickelt habe.

Und das sei es vielleicht auch, was andere Gemeinden von Speicher lernen könnten. "Wenn wir ein Problem sehen, dann packen wir das an", sagt Hirschberg: "Manchmal haben wir Pech und manchmal Glück, wie bei der Schule."

Doch wer nichts anpacke, kann nichts erreichen. Auch Investor Jan Eitel spricht von einer Kommunalpolitik, die etwas bewegen will. Und von einer "unternehmerischen Stimmung" im Ort: "Wir können das Projekt hier nur realisieren, weil Speicher eben Speicher ist."