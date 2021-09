Stadt Bitburg will Stadtmarketingkonzept erarbeiten

Die Stadt Bitburg will bis Sommer kommenden Jahres ein Stadtmarketingkonzept erarbeiten. Unter anderem soll es dabei auch darum gehen, die Innenstadt wieder attraktiver zu machen und Geschäftsleerstände zu verhindern.

Dazu hat die Stadt ein bundesweit tätiges Beratungsbüro engagiert, dass auch schon Trier, Wittlich, Cochem und Koblenz beraten hat. Die Stadt will herausfinden mit welchen Vorteilen Bitburg für sich werben kann, um weiterhin ein attraktives Zentrum in der Eifel zu bleiben. Daraus soll ein Marketingkonzept erstellt werden. Es soll helfen die Innenstadt zukunftsfähig zu machen. Nach Ansicht von Bürgermeister Kandels haben zuletzt unter anderem der boomende Online Handel und die Corona-Krise viele Einzelhändler zur Aufgabe gezwungen. Auch die Bürger sollen einbezogen werden. In einer Online-Befragung sollen sie ihre Stadt bewerten – später können sie an Marketingforen teilnehmen. Das Konzept soll kommenden Sommer fertig sein.