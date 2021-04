Die Vermietung von Büroräumen in der Trierer Jägerkaserne an Existenzgründer läuft in wenigen Wochen aus. Das hat die Stadt mitgeteilt. Die Jägerkaserne und das Areal werden verkauft.

Seit Mai 2019 hatte die Stadt Gründern und Startups aus dem Digitalbereich Arbeitsplätze und Internetzugang zur Verfügung gestellt. Das Projekt war als Anschub gedacht und auf zwei Jahre begrenzt. Mit diesem sogenannten "Digital Hub Region Trier" sollten sie sich mit etablierten Unternehmen und der Wissenschaft vernetzen. Wegen der Corona-Pandemie ging das Mietinteresse im ersten Halbjahr 2020 nach Mitteilung der Stadt zurück. Deshalb seien die Arbeitsplätze in dieser Zeit an Studierende, Gründer und Startups kostenfrei zur Verfügung gestellt worden. Nach zweijähriger Erprobung geht der Verein Digital Hub Region Trier laut Stadt jetzt an den Verein Wissenschaftsallianz über.