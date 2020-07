Der Stadtrat Trier hat Dienstagabend für die Ansiedlung eines Globus-Warenhauses gestimmt. Es soll in das geplante Gewerbegebiet in Trier-Zewen kommen.

Es ist eine lange Diskussion um Globus in Trier - und so auch am Dienstagabend im Trierer Stadtrat. Globus mit einer Verkaufsfläche von 10.000 Quadratmetern soll in das geplante Gewerbegebiet im Stadtteil Zewen kommen. Möglich war das, weil vier Mitglieder der Grünen aus der Fraktion ausscherten. Sie sprachen sich für eine verkleinerte Gewerbefläche in der Monaiser Straße im Stadtteil Zewen aus. Dieser Antrag fand eine knappe Mehrheit. Damit kann die derzeit landwirtschaftlich genutzte Fläche weitgehend erhalten bleiben. Das beinhaltet auch einen Teil einer Obstbaumplantage. Die CDU konnte sich bei ihrem Änderungsantrag durchsetzen, dass im Umfeld von Globus kein weiterer Einzelhandel angesiedelt werden darf. Außerdem soll die Verwaltung neue Gewerbeflächen in der Stadt prüfen.

Trier-Zewen im Vorfeld von Verwaltung auserkoren

Diesen Standort hatte auch die Stadtverwaltung favorisiert, weil es dort schon unter anderem zwei Möbelhäuser und einen Babyfachmarkt gibt. Zudem bräuchte der Stadtteil Zewen noch einen Lebensmittelmarkt. Auch die Verkehrsanbindung würde passen, vor allem, weil dort in einigen Jahren auch ein Bahnhaltepunkt hinkommen soll. Von den Flächen für das Warenhaus gehören etwa zwei Drittel der Stadt.

Der Stadtrat Trier hat für eine Fläche in Trier-Zewen an der Monaiser Straße für eine Ansiedlung eines Globus-Warenhauses votiert SWR

Proteste im Vorfeld

Im Vorfeld der Sitzung hatten Umweltschützer vor der Europahalle gegen eine weitere Versiegelung von landwirtschaftlich genutzten Flächen protestiert. Aktivisten der Klimaschutzorganisation "Fridays for Future" hatten vor der Europahalle demonstriert. In den vergangenen Tagen hatten schon verschiedene Organisationen gegen die geplante Ansiedlung protestiert. Sie befürchten zusätzliche Autofahrten und sehen auch Nachteile für den Handel in der Innenstadt. Auch der Einzelhandelsverband in Trier sieht die Pläne für ein Globus-Warenhaus nach wie vor kritisch.