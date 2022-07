Tote Frau in Hotel: Mann wegen Mordes angeklagt

per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Trier hat einen 34-jährigen Mann aus der Ukraine wegen Mordes angeklagt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte der Mann Ende März eine Frau, die ebenfalls aus der Ukraine stammte, in einem Trierer Hotel getötet. Die beiden hätten eine außereheliche Beziehung geführt. Der Mann habe die Frau schließlich aus Eifersucht erwürgt, so die Staatsanwaltschaft. Das habe der 34-Jährige auch im Rahmen der Ermittlungen eingeräumt. Der Mann war wenige Tage nach der Tat in Bayern festgenommen worden.