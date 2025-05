per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Trier klagt einen Mann an, der mit einem Küchenmesser auf seine Frau eingestochen haben soll. Der Vorwurf: Versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung.

Nach Ermittlungen der Kriminalpolizei Trier wird der 30-Jährige verdächtigt, im Januar auf dem Flugplatzgelände in Bitburg seine Frau angegriffen zu haben. Und zwar nach dem Besuch eines Gottesdienstes der koptischen Kirche auf dem Gelände. Die Staatsanwaltschaft Trier geht davon aus, dass der Mann sie töten wollte. Er habe sie plötzlich und unvermittelt mit dem Küchenmesser attackiert.

Frau habe sich nicht wehren können

Das Opfer sei arglos gewesen und habe sich daher nicht wehren können. Die Frau kam nach den schweren Stichverletzungen in den Oberkörper und in die Beine in ein Krankenhaus. Hintergrund der Tat soll ein Ehestreit gewesen sein.

Der Angeklagte ist seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft. Das Landgericht Trier hat die Anklage inzwischen zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet. Der Prozess am Landgericht Trier soll voraussichtlich Ende Juni beginnen.