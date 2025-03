Getötete Ehefrau in Regentonne versteckt - Anklage erhoben

Der Mann hatte sich Anfang Dezember selbst angezeigt und gesagt, er habe seine Frau auf ihren Wunsch hin getötet. Wochenlang lebte er in Trier mit der Leiche in der Wohnung.

Anfang Dezember war der Angeschuldigte beim Kriminaldauerdienst in Trier erschienen und hatte sich selbst angezeigt. Er behauptete, seine Ehefrau habe aus dem Leben scheiden wollen. Er habe sie auf ihr Verlangen hin getötet.

Nach der Obduktion scheint klar zu sein, dass die 52 Jahre alte Frau im Oktober durch einen Messerstich in den Oberkörper gestorben ist. Anschließend hat der 48-jährige Ehemann die Frau in einer abgedichteten Regentonne in der gemeinsamen Wohnung in Trier verwahrt. Fast zwei Monate lang hat er mit der Leiche in der Wohnung gelebt, bevor er zur Polizei ging.

Staatsanwaltschaft sieht Tatverdacht wegen Totschlags

Laut Staatsanwaltschaft könnte der Vorfall aber anders abgelaufen sein, als vom Ehemann geschildert. Die Ermittler gehen nach den Spuren in der Wohnung nicht davon aus, dass das Opfer ausdrücklich darum gebeten habe, dass ihr Mann sie umbringe. Deshalb klagt sie ihn wegen Totschlags an.

Keine Einzelheiten zur Spurenlage

Einzelheiten will die Staatsanwaltschaft nicht veröffentlichen, um die Beweislage vor dem Landgericht Trier nicht zu beeinträchtigen. Das Gericht muss noch über die Zulassung der Anklage entscheiden. Ein Termin steht nicht fest. Der Angeschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft.