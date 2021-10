Staatsanwaltschaft Trier erhebt Anklage gegen 19-Jährigen aus Konz

Die Staatsanwaltschaft Trier hat Anklage gegen einen 19-jährigen Mann aus Konz wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erhoben. Er soll am 13. Juni in Konz versucht haben, den Lebensgefährten seiner Mutter durch einen Messerstich zu töten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wohnten der Beschuldigte und das Opfer in einem Haus. Der 19-Jährige soll stark alkoholisiert zu der Wohnung des Mannes gegangen sein. Mit einem Pflasterstein habe er dann ein Fenster der Wohnung eingeworfen. Als das Opfer die Tür öffnete, habe der Angeklagte mit einem Küchenmesser auf ihn eingestochen und sei geflüchtet. Der Schwerverletzte alarmierte die Polizei. Noch am selben Abend sei der Beschuldigte festgenommen worden. Eine Blutprobe ergab einen Wert von 2,2 Promille. Wegen der hohen Alkoholisierung geht die Staatsanwaltschaft, nachdem sie ein psychiatrisches Sachverständigengutachten eingeholt hat, davon aus, dass der Mann vermindert schuldfähig handelte.