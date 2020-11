per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Trier hat eine 15-jährige Jugendliche wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Sie soll ihre Mutter an einem Hang geschubst haben.

Ihr wird vorgeworfen, im Dezember vergangenen Jahres ihre Mutter in einem Wald bei Saarburg am Rande eines Weges so gestoßen zu haben, dass diese einen steilen Hang hinunter stürzte. Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte die 15-Jährige danach selbst den Rettungsdienst alarmiert. Über das Motiv der Angeklagten machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben.