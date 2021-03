per Mail teilen

Nach einer Verfolgungsjagd 2019 in Prüm soll ein Bundespolizist einen Autofahrer mehrfach heftig geschlagen haben. Nun hat die Staatsanwaltschaft Trier Anklage erhoben.

Im September 2019 hatte sich die Polizei eine Verfolgungsjad mit einem Auto geliefert, in dem mehrere Franzosen saßen, heißt es seitens der Staatsanwaltschaft Trier. Die Fahrer eines BWMs hätten sich einer Kontrolle der Bundespolizei entziehen wollen und seien mit einer Spitzengeschwindigkeit von um die 160 km/h über verschiedene Landstraßen geflüchtet. Dabei hätten sie das Polizeiauto absichtlich gerammt. Letztendlich habe sich das Fahrzeug am Hahnplatz in Prüm quergestellt und sei somit gestoppt worden.

Bundespolizist habe mehrfach auf Fahrer eingeschlagen

Als einer der Beamten dem Fahrer Handschellen anlegen wollte, habe der Angeschuldigte den auf dem Boden liegenden 24-Jährigen zahlreiche Schläge mit seinem Schlagstock versetzt. Außerdem habe er ihn mit dem rechten Fuß getreten. Der Fahrer sei hierdurch verletzt worden und habe mehrere Prellungen und Hämatome erlitten.

Bundespolizist bestreitet Vorwürfe

Der angeschuldigte Polizist bestreite die Vorwürfe, so die Staatsanwaltschaft. Er sei der Auffassung, in Notwehr gehandelt zu haben, weil sich der Fahrer mit Tritten und Schlägen der Festnahme widersetzen wollte. Die Staatsanwaltschaft sehe das Handeln des Bundespolizisten allerdings als Überreaktion und hat Anklage wegen des Verdachts auf Körperverletzung im Amt erhoben.