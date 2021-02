Seit Monaten arbeiten Handwerker an St. Gangolf, der Eingang zum Innenhof am Hauptmarkt ist abgesperrt. Der Architekt, der die Sanierung leitet, zeigt Journalisten die Baustelle.

In der Trierer Marktkirche St. Gangolf sieht es aus, als ob eine Bombe eingeschlagen hätte. Der Boden ist metertief aufgerissen, große Erdhaufen liegen auf der ganzen Fläche des Hauptschiffes. Seit Monaten sind Handwerker bei der Arbeit, das Rokokoportal zum Innenhof St. Gangolfkirche am Hauptmarkt ist abgesperrt. Der Architekt, der die Sanierungsarbeiten leitet, hat zu einer Baustellenführung eingeladen.

Sanierung kostet mehr als drei Millionen Euro

Architekt Peter Berdi führt Mitglieder des ehrenamtlichen Kuratoriums der Bürger- und Marktkirche St. Gangolf über die Baustelle. Die Teilnehmer staunen nicht schlecht. Alle haben die Kirche in Erinnerung, wie sie vor Beginn der Sanierung aussah. "Wir wollen es ordentlich machen" , sagt Architekt Peter Berdi. Die Dachdecker draußen stehen unter Druck. Der 15. Februar ist der erste Tag in diesem Jahr, an dem sie arbeiten können. Vorher war es immer zu kalt, das Wetter zu schlecht. Der große Kran steht seit August in der Grabenstraße und soll eigentlich im Sommer weg sein. Aber der Schiefer für das Dach kommt aus Spanien. Da könnte es wegen der Coronakrise Lieferschwierigkeiten geben, wenn wieder Grenzen geschlossen werden.

Gräber entdeckt

Es war klar, der alte Boden muss aus der Gangolfkirche heraus. Es soll eine moderne Heizung verlegt werden. Etwa einen Meter tief wurde die Erde aufgegraben. Archäologen haben frühchristliche Gräber aus dem 4. Jahrhundert nach Christus gefunden. Auch damals war die Stadtmitte ja schon dicht besiedelt. Alles wurde dokumentiert, damit die Arbeiten weitergehen können.

Die Kirche wird innen später anders aussehen als vorher

Die Gangolfkirche wurde in den 1970er Jahren schon einmal saniert. Damals galten beim Denkmalschutz andere Maßstäbe als heute. Die maisgelbe Farbe der Säulen und der Gewölbestreben ist nicht original, wurde bei Untersuchungen jetzt herausgefunden. Die Farbe war ursprünglich eher ein sandsteinfarbenes Orangerot, wie es in einem Bogen auf der Empore erhalten ist. Auch die zarten Blumenranken im Gewölbe der Kirche stammen aus den 1970er Jahren und nicht aus der Bauzeit um 1500.

In St. Gangolf finden jedes Jahr 760 Messen statt, sagt Pfarrverwalter Hans Günther Ullrich. Für das Leben in der Pfarrei ist das schon ein Einschnitt. Die tägliche 18 Uhr Messe in St. Gangolf war sehr beliebt. Die Gemeindemitglieder gehen jetzt in die Liebfrauenkirche. Dom und Liebfrauen sind zwar bei Touristen bekannter und werden von ihnen mehr besucht, aber für die Trierer ist die Gangolfkirche ihre Kirche, ihr Ruhepol in der Innenstadt.

"Als ich gehört habe, dass es mehr als ein Jahr dauert, das war schon ein Schock" Pfarrverwalter Domvikar Dr. Hans Günther Ullrich

Eine der ältesten Kirchen Triers

Als der Hauptmarkt entstand und das Marktkreuz errichtet wurde, wird auch eine Marktkirche St. Gangolf zum ersten Mal erwähnt. Diese erste Kirche wurde aber zwischen 1284 und 1344 durch einen Neubau ersetzt. Die Gangolfkirche, wie sie jetzt am Hauptmarkt steht, ist weitgehend um 1500 als spätgotische Kirche errichtet worden. Turm und Hauptschiff stammen aus dieser Zeit.

Turm zeitweise höher als der des Doms

Die oberen Geschosse des Turms wurden durch eine Stiftung der Bürgermeisterwitwe Adelheid von Beßlich finanziert. Der Turm mit Galerie und Ecktürmen überragte mit seiner Höhe von 62 Metern den Trierer Dom, was Erzbischof Richard von Greiffenklau ärgerte. Er stockte deshalb den Südturm des Doms auf, damit die Bischofskirche wieder höher war als die Marktkirche.

Von Barock bis Neuzeit – spätere Veränderungen

1670 wurde das nördliche Seitenschiff an die St. Gangolfkirche angebaut. Das Rokoko-Portal am Hauptmarkt, über den man in den Innenhof der Kirche kommt, stammt aus dem Jahr 1731. Darin steht eine Figur, die den Patron der Kirche darstellt – der burgundische Ritter Gangolf mit Schild und Schwert. Die Seitenschiffe der Kirche wurden 1746 mit Rokokostuckdecken ausgestattet.

Altarwand und Fenster

Die Altarwand der Gangolfkirche wurde im 19. Jahrhundert von August Gustav Lasinsky im Stil der Nazarener ausgemalt. Die Glasfenster aus dem Jahr 1966 sind von Charles Crodel. Die Orgel wurde 1972 von der Bonner Traditionsfirma Klais gebaut.

Lumpenglocke und Zündel Jeden Abend um 22 Uhr läutet die Lumpenglocke der St. Gangolfskirche am Hauptmarkt. Gegossen wurde sie im Jahr 1475 und 22 Uhr war damals die abendliche Sperrstunde in Trier. Die Glocke kam sogar in der ersten Radiosendung aus Trier vor, am 16.6. 1930 im Frankfurter Sender. Bis zum Jahr 1905 war der Turm der Gangolfkirche von den Türmern bewohnt. Sie war im Mittelalter auch die Trierer Feuerwache. Gab es einen Brand in der Stadt, läutete die „Zündel“ genannte Glocke. Die Türmer wiesen tagsüber mit einer Fahne in die Richtung, in der der Brand war, bei Nacht mit einer Laterne.

St. Gangolf - eine der ältesten Kirchen Triers