Gerolsteiner Brunnen von Hochwasser betroffen

Von der Unwetterkatastrophe vergangene Woche war auch der Sprudelhersteller Gerolsteiner betroffen. Das Unternehmen musste die Produktion einstellen. Jetzt soll es wieder los gehen.

Zwei Betriebsgelände am Standort in Gerolstein waren komplett überschwemmt, das hat ein Vertreter von Gerolsteiner bestätigt. Besonders betroffen waren nach Angaben des Unternehmens die Betriebsgebäude in der Brunnenstraße und am Schlossbrunnen. Am Anfang kam man dort gar nicht hin, weil die Kyll eben so hoch stand. Dadurch gab es Probleme in der Versorgungstechnik und die Produktion wurde vergangene Woche unterbrochen. Sie werde jetzt gerade nach und nach wieder hochgefahren. Es sei aber nicht das erste Mal, dass Gerolsteiner von Hochwasser betroffen war. In der Vergangenheit habe man daher Vorkehrungen getroffen, um die Produktion und auch die Wasserquellen abzusichern.

Probleme bei der Auslieferung durch Straßenschäden

Ein Problem ist im Moment die Auslieferung der Wasserflaschen. Viele Straßen sind zerstört oder beschädigt. Deshalb stehe Gerolsteiner da in Kontakt mit Spediteuren, um Lösungen zu finden. Ansonsten sagt Gerolsteiner lediglich, dass auch nach dem Hochwasser die Qualität der Quellen und Produkte gewährlichstet sei.

Keine große Schäden beim Dauner Sprudel

Dauner Mineralwasser in der Vulkaneifel hat auch eine Überschwemmung erlebt, wenn auch eine leichte. Eine Vertreterin sagte dem SWR, sie hätten da Glück gehabt. Das Wasser stand auf dem Hof und in der Produktionsstätte, aber die Paletten mit fertigen Wasserflaschen waren zum Beispiel nicht betroffen. Und auch in der Produktion habe es keine großen Schäden gegeben. Die Feuerwehr habe direkt vier Pumpen aufgestellt und mittlerweile seien alle Teile der Herstellung gereinigt, desinfiziert, teilweise ausgetauscht und überprüft. Weil man nicht weiß, inwiefern die acht Quellen auf dem Gelände der Dauner betroffen sind, also verschmutzt, verkeimt etc., wurden Proben entnommen zur Überprüfung zum Institut Fresenius gebracht. Das sei ganz normales Prozedere. Die Sprecherin sagte, dass sie vielleicht sogar schon am Freitag mit einer Freigabe rechnet, sodass dann kommende Woche die Produktion wieder starten kann. Der Lagerbestand sei aber groß, deshalb gebe es keine Lieferschwierigkeiten. Die Nürburgquelle war nicht vom Hochwasser betroffen. Hier laufe alles normal, hieß es.

Sprudelhersteller aus der Vulkaneifel helfen Hochwasseropfern

Dauner Mineralwasser spendet jetzt, genau wie Gerolsteiner auch, Flaschen in die Katastrophengebiete an Betroffene und Helferinnen und Helfer. Obwohl jetzt schon klar ist, dass das Leergut natürlich nicht zurückgegeben wird. Aber man wolle einfach helfen.