Im Weinanbaugebiet Mosel beginnen die Winzer in den kommenden Tagen damit Pflanzenschutzmittel auf ihre Reben zu spritzen. Nach Angaben des Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Mosel (DLR) müssen die Reben vor allem vor Pilzkrankheiten wie Schwarzfäule sowie echtem und falschem Mehltau geschützt werden. Das Pflanzenschutzmittel werde in den Steillagen der Mosel vor allem mit dem Hubschrauber ausgebracht. Die Winzer müssten dazu im Vorfeld genaue Angaben machen wann, wo und welches Mittel verwendet werde, so ein Sprecher des DLR Mosel. Die Flugzeiten könnten dann auf der Internetseite der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier eingesehen werden. Nach Angaben des DLR werden die Pflanzenschutzmittel bis August versprüht, um die Reben kontinuierlich von Pilzbefall zu schützen. In den flacheren Lagen könnten dafür auch Traktoren eingesetzt werden. Für spezielle Drohnen fehle es noch an den nötigen Genehmigungen.