Spritzsaison im Weinanbaugebiet Mosel hat begonnen

In den Weinbergen in der Region Trier hat die Spritzsaison begonnen. Nach Angaben der Aufsicht- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier wird ab heute auch Pflanzenschutzmittel mit dem Hubschrauber aufgebracht. Vereinzelt kämen auch Drohnen zum Einsatz. Laut ADD müssen die Winzer auch angeben, wann und mit welchen Mitteln sie Pflanzenschutzmittel auftragen. Die Flugzeiten könnten dann auf der Internetseite der ADD Trier eingesehen werden. Nach Angaben von Weinbauexperten ist die Verwendung von Pflanzenschutzmittel wichtig, um die Rebstöcke vor Pilzkrankheiten wie dem Mehltau zu schützen. In einigen Fällen seien noch Reste vom vergangenen Jahr auf den Pflanzen, so die Experten. Es müsse jetzt verhindert werden, dass sich der Pilz weiter ausbreite und mit den Pflanzen mitwachse.