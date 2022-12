Unbekannte sprengen Geldautomat in Trierweiler

per Mail teilen

In der Nacht zum Mittwoch wurde im Industriegebiet Trierweiler (Kreis Trier-Saarburg) ein Geldautomat gesprengt. Ob die unbekannten Täter Geld erbeutet haben, ist noch unklar.

Es ist gegen 2.30 Uhr in Nacht: Mehrere Mitarbeiter der umliegenden Firmen hörten nach Angaben der Polizei einen lauten Knall. Nach ersten Zeugenaussagen flüchteten zwei männliche Personen mit einem hochmotorisierten schwarzen Pkw vom Tatort in Trierweiler in Richtung B 51, teilte die Polizei weiter mit.

Höhe des Sachschadens noch unbekannt

Bei der Explosion seien der Geldautomat und der Pavillon, in dem das Gerät stand, zerstört worden. Bei der Sprengung des Geldautomaten seien keine Personen verletzt worden.

Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, sei derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Der Bereich um den Tatort sei derzeit weiträumig abgesperrt.

Kurz darauf Geldautomaten-Sprengung in Simmertal

Nur rund zwei Stunden nach dem Vorfall in Trierweiler wurde in Simmertal (Kreis Bad Kreuznach) ein Geldautomat in die Luft gejagt.

Nach ersten Informationen der Polizei handelt es sich um einen Geldautomaten der Sparkasse Rhein-Nahe. Er steht auf einem Supermarkt-Parkplatz in Simmertal. Anwohner hätten gegen 4:25 Uhr einen lauten Knalll gehört und die Polizei alarmiert. Sie haben laut Polizei beobachtet, wie eine dunkles Auto in Richtung Kellenbachtal weggefahren ist.