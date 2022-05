Die Selbsthilfeorganisation "Pro Retina" in Trier bietet ab diesem Freitag erstmals eine regelmäßige Sprechstunde für sehbehinderte Menschen an.

Auch in der Region Trier seien tausende Menschen über 55 Jahre von Makula-Degeneration, kurz AMD betroffen, teilte Pro Retina mit.

Die Diagnose AMD und die fortschreitende Sehbehinderung sei für viele Betroffene ein Schock, so die Regionalgruppe Pro Retina Trier. In der Region Trier habe es bisher kein Beratungsangebot gegeben. Die Sprechstunde der Selbsthilfegruppe gibt es zunächst an jedem ersten Freitag im Monat in Trier. Selbst von der Krankheit Betroffene beraten Menschen, die Hilfe suchen. Es geht unter anderem um Hilfsmittel und im Sozialrecht vorgesehene finanzielle Unterstützung. Die Selbsthilfegruppe Pro Retina Trier will mit Augenärzten und Optikern der Region Trier zusammenarbeiten.