Vertreter der beiden Trierer Sportvereine haben sich mit der Stadtverwaltung auf ein Konzept für Stadionbesuche geeinigt. Demnach dürfen künftig 1.200 Fans die Basketballspiele der Gladiators in der Arena besuchen, die in der 2. Basketball Bundesliga spielen. Das entspreche einem Fünftel der normalerweise vorhandenen Sitzplätze. Den Spielen der Eintracht Trier dürfen im Moselstadion 1.500 Fans zuschauen. Damit die Fans sich an die Hygiene- und Abstandsregeln halten, würde Stehplätze zu Sitzplätzen umfunktioniert. In Arena und Moselstadion gilt dann ein Alkoholverbot. Gästefans seien nicht zugelassen. Die Ausnahmegenehmigung soll bis zum Ende dieses Jahres gelten.