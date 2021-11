Sporthotel in Daun geht bei Personalsuche neue Wege

"WorkingFamily"-Betriebe in der Region Trier

Weitere Betriebe aus der Region Trier im "Working-Family"-Netzwerk sind bisher das Hotel St. Erasmus in Trassem, das Hotel Weingut Weis in Mertesdorf, das Hotel Zeltinger Hof in Zeltingen-Rachtig, MICHELS Wohlfühlhotel in Schalkenmehren, das NaturPurHotel Maarblick in Meerfeld, Nells Park Hotel in Trier, das WeinKulturgut Longen-Schlöder in Longuich und das Hotel Restaurant Fronhof in Kell am See.