Das Auswärtsspiel der Gladiators Trier gegen Karlsruhe am Mittwochabend fällt aus. Bei den Karlsruhern sei ein positiver Corona-Fall aufgetreten, teilten die Gladiators mit. Das nächste Spiel der Gladiators Trier in der zweiten Basketball-Bundesliga ist damit das Heimspiel am Samstag gegen Artland Dragons.