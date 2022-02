Spezialkräfte der Polizei haben am Dienstagabend in Zemmer in der Eifel die Wohnung eines 59-jährigen Mannes durchsucht. Hintergrund war nach Polizeiangaben, dass der Mann eine Mitarbeiterin einer Behörde bedroht haben soll.

Weil der Mann "mit dem möglichen Verwenden von Waffen" gedroht habe, wurden Spezialkräfte eingesetzt. Bei der Durchsuchung leistete der Mann keinen Widerstand und verhielt sich laut Polizei kooperativ. Verletzt wurde niemand. Waffen wurden nicht gefunden. Ermittlungen gegen Mann aus Zemmer eingeleitet Gegen den Mann wird jetzt wegen Bedrohung ermittelt. Worum es bei dem Streit mit der Behörden-Mitarbeiterin ging, teilten die Ermittler nicht mit.