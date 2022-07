Spendenaktionen für Menschen mit Behinderung und für krebskranke Kinder

Mehrere Spendenaktionen sammeln am Samstag, 4.7., für den guten Zweck. Um 11 Uhr sind in Temmels an der Mosel Menschen auf Trikes, also motorisierten Dreirädern, gestartet. Die sogenannte Regenbogenfahrt findet zum achten Mal statt und soll aufmerksam machen auf Menschen mit Behinderung. Es geht nach Merzkirchen und zurück, abends wird in Temmels gefeiert. Der Erlös geht laut der Veranstalter an die Lebenshilfe Trier.

Rund um Pronsfeld in der Eifel starten Sportler ab 16 Uhr zu einer 24- Aktion. Wie lange sie laufen, wandern, gehen oder radfahren und was sie spenden, entscheiden die Teilnehmenden selbst. Das Geld geht an den Förderverein krebskranker Kinder in Trier. Es kann spontan ohne Anmeldung teilgenommen werden.