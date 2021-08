per Mail teilen

Auf der Strecke zwischen Mertesdorf im Kreis Trier-Saarburg und Insul im Ahrtal findet heute ein Spenden-Triathlon für die Flutopfer statt. Die Spenden gehen an eine Aktion von Handwerkern aus der Region Trier, die in Insul helfen wollen, die Häuser wieder aufzubauen.

Der fünffache Deutsche Meister und Vize-Europameister im Cross-Triathlon Jens Roth aus Monzelfeld im Kreis Bernkastel-Wittlich will mit dem Triathlon eine Brücke von Trier ins Ahrtal schlagen. Nach Angaben der Organisatoren wird er zunächst im Mertesdorfer Freibad schwimmen, dann mit dem Rad bis hinter den Nürburgring fahren und die restlichen 20 Kilometer bis nach Insul laufen. Die Strecke wird Jens Roth gemeinsam mit einem Triathlon-Kollegen David Breuer aus Insul zurücklegen, der selbst vom Hochwasser betroffen ist. Für die Hilfsaktion der Handwerker sind bereits jetzt´mehr als 5000 Euro Spenden zusammengekommen. Außerdem gibt es Materialspenden von einigen Firmen und einem Baumarkt.