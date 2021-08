per Mail teilen

Nach dem Hochwasser wollen viele Menschen helfen. Ein Elektriker sagt: Was besonders in Trier-Ehrang fehlt, sind Waschmaschinen, Kühlschränke und Fernseher.

Vor ein paar Tagen noch hat Oliver Sehn als Elektriker in vielen Haushalten in Trier-Ehrang dafür gesorgt, dass es wieder Strom gibt. Was er dort vor Ort gesehen hat, ließ ihn nicht mehr los, er musste helfen.

"Ich bin durch die Straßen gefahren, rechts und links Türme von Sperrmüll, Altgeräte, Kinderspielzeug, also ich war schon sehr geschockt."

Auch seine Frau merkte, dass ihn der Einsatz stark berührte. Oliver Sehn richtete unverzüglich ein Spendenkonto für die Betroffenen der Überflutung ein. Dort kamen innerhalb weniger Tage mehr als 12.000 Euro zusammen. Davon hat Oliver Sehn neue Waschmaschinen und Kühlschränke für die Betroffenen der Flut gekauft.

Große Spendenbereitschaft

Auch viele Leute, die seinen Laden in Piesport besuchten, drückten ihm 200 Euro in die Hand. Daher kann Oliver Sehn zum zweiten Mal mit den Geräten nach Ehrang fahren, um sie vor Ort zu verteilen. Er wird dort schon sehnsüchtig erwartet. Etwa 20 Menschen stehen schon am Straßenrand, während er einfährt.

Leute im überfluteten Trier-Ehrang dankbar

Die Menschen sagen, dass die Hilfsbereitschaft sie überwältigt. Viele geben an, sie hätten durch die Flut alles verloren. Aber die Unterstützung sei "astrein". Eine Frau erzählt, dass ihr frisch renoviertes Haus geflutet wurde. Oliver Sehn habe dafür gesorgt, dass sie wieder Strom habe - und neue Elektrogeräte. Er ist für sie "die beste Seele, die uns hier passieren konnte".

Menschen erschöpft

Die Hilfe für die Menschen vor Ort, die tagelang ihre Häuser geräumt und sogar teilweise in ihren Autos geschlafen haben, ist sehr willkommen. Ein Freund des Elektrikers sorgt für Essen - er grillt Würstchen. Und für Oliver Sehn steht fest: er will wieder nach Trier-Ehrang fahren und helfen - mit weiteren Elektro-Geräten.