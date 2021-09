Material für Behelfsbrücke über die Kyll bei Speicher wird angeliefert

Das Technische Hilfswerk baut bei Speicher eine Behelfsbrücke aus Stahl über die Kyll auf. Ein THW-Sprecher sagte, dazu werde heute weiteres Material angeliefert. Die Teile dafür -insgesamt vier Lkw-Ladungen- kämen aus zwei Lagern, eines davon in Landau. Das Material werde vor Ort bei Speicher, auf der Röhler Seite angenommen und sortiert. Nächste Woche Donnerstag und Freitag sollen die Teile am Ufer montiert werden – vor Ort seien dann etwa 45 Kräfte aus den THW-Ortsverbänden Bad Kreuznach, Bitburg und Neustadt an der Weinstraße. Die Brücke sei ursprünglich doppelspurig geplant gewesen. Aus Platzgründen könne aber nur eine einspurige Brücke aufgebaut werden. Am Samstag, 25. September soll ein Kran dann die Brücke an ihre Position heben.