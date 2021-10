Nicht nur in Großbritannien werden Lkw-Fahrer gesucht: Auch in der Region Trier herrscht Fahrermangel. Das hat schwere Folgen für die Spediteure.

Hans Ludwig aus Dreis-Brück in der Vulkaneifel ist seit mehr als 50 Jahren Spediteur. Sein Vater gründete 1965 die Spedition Ludwig. Einen Fahrermangel, wie er derzeit herrscht, hat er in seiner langen Berufslaufbahn noch nicht erlebt.

"Es wird sehr kritisch", urteilt Ludwig. "Wir können die Lkw nicht besetzen und dann wird es problematisch, unsere Kunden zu bedienen. Wir haben unseren Fuhrpark ja auch auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestellt."

Nachwuchsprobleme in der gesamten Branche

Teilweise könne er deshalb Aufträge nicht annehmen, einige Fahrten müsse er an andere Unternehmen weitervermitteln. "Aber die anderen Speditionen haben dasselbe Problem", meint Ludwig. Die ganze Branche habe ein Nachwuchsproblem. Das liege auch daran, dass die Bundeswehr seit der Abschaffung der Wehrpflicht keine Lkw-Führerscheine mehr finanziere.

"Der Führerschein ist für eine einzelne Person einfach sehr, sehr teuer mit 5.000 bis 6.000 Euro. Die jungen Leute haben oft das Geld nicht zur Verfügung."

Eigentlich gibt es genug zu tun, doch Hans Ludwig fehlen die Fahrer. Immer wieder muss der Geschäftsführer der Spedition Aufträge weitervermitteln. Doch bei anderen Spediteuren sieht es nicht besser aus. SWR

Ähnlich wie Hans Ludwig geht es auch Marcus Krüger aus Schweich. Aktuell fehlen ihm in der Spedition nur zwei Fahrer, doch ein großer Teil seiner Belegschaft geht auf die Rente zu. "Die jungen Leute werden von der Unregelmäßigkeit der Schichten abgeschreckt.

Deshalb versuchen wir schon dafür zu sorgen, dass unsere Fahrer jeden zweiten Tag daheim sein können", erklärt der Geschäftsführer. Er sieht aber noch ein weiteres Problem.

Anforderungen an Kraftfahrer sind heute viel höher

"Wir brauchen gut ausgebildete Fahrer, denn die müssen sehr viel wissen", so Krüger. "Da geht es um die richtige Ladungssicherung, die Elektronik am Fahrzeug, was muss man wo unterschreiben lassen." Es reiche nicht mehr, nur einen Führerschein der Klasse zwei zu haben. Ein Neueinsteiger muss auch die Berufsqualifizierung gemäß dem Fahrpersonalgesetz mit mindestens 120 Stunden ableisten und bestehen.

Darum herrscht Fahrermangel Etwa eine Million ausgebildete Lkw-Fahrer sind 45 Jahre oder älter. Das geht aus einer Statistik des Kraftfahrtbundesamtes hervor. In der Regel gehen Kraftfahrer im Schnitt mit 60 Jahren in den Ruhestand. In Deutschland sind das jedes Jahr 35.000 Fahrerinnen und Fahrer. Es rücken allerdings nur 15.000 nach, von denen viele die Berufskraftfahrerausbildung nicht beenden. Dadurch fehlen der Branche jährlich rund 20.000 Fahrer. Im Jahr 2020 beschäftigten die Speditions- und Logistikdienstleister mehr als eine halbe Million Menschen. Rund 50 Prozent der Betriebe haben bis zu 50 und nur 15 Prozent mehr als 200 Mitarbeiter. Einige Speditionen mussten Teile ihrer Lkw-Flotten aufgrund des Fahrermangels bereits stilllegen oder Transportdienstleistungen ausgliedern. Auch beim Deutschen Logistik-Kongress vom 20. bis 22. Oktober wird der Fahrermangel ein Thema sein.

Rekrutierung im Ausland nimmt zu

Krüger und Ludwig suchen nun beide nach neuen Fahrern im Ausland. "Aber wir wollen auch niemanden, der dann am Wochenende in seinem Auto auf dem Parkplatz schläft, bis er oder sie am Montag wieder eine Schicht übernehmen kann", so Krüger. Die Leute müssten bereit sein, dauerhaft in die Region Trier zu ziehen.

Bessere Bedingungen für die Fahrer schaffen

Hans Ludwig beschäftigt inzwischen Fahrer aus Polen, Rumänien und Litauen. Er wünscht sich, dass die Arbeitsbedingungen für die Fahrer insgesamt verbessert werden, zum Beispiel beim Be- und Entladen der Lkw beim Kunden. Aber auch: "Die Stausituation auf den Autobahnen muss einfach besser werden", so Ludwig. "Das kostet die Fahrer Zeit und Nerven."