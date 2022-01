Spaziergängerin von Hund gebissen

per Mail teilen

Die Polizei Prüm sucht Zeugen eines Vorfalls, bei dem eine Spaziergängerin von einem Hund gebissen wurde. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau am vergangenen Sonntag kurz vor 17 Uhr auf dem Wanderweg zwischen Ellwerath und Rommersheim unterwegs. Ihr kam ein Mann entgegen, der einen Hund, bei dem es sich um einen Rottweiler gehandelt haben könnte, an einer Leine führte. Plötzlich riss sich der Hund los und biss die Spaziergängerin in die rechte Hand und die linke Kniekehle. Der Mann stürzte bei dem Versuch, den Hund zu bändigen, ebenfalls. Die Polizei ermittelt und sucht Hinweise zu dem Hundehalter und dem Tier.