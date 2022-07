Die Stadtverwaltung Trier gibt mit einem Spatenstich am Nachmittag den Startschuss für eine neue Verbindungsstraße in Trier-West. Die 1,2 Kilometer lange Straße soll künftig Anwohner in der Eurener, Aachener und Luxemburger Straße vom Durchgangsverkehr entlasten. Sie ist mit 15,5 Millionen Euro das größte Verkehrsprojekt im Stadtteil und soll die Lokrichthalle mit der Hornstraße verbinden. Die Fertigstellung ist in zwei Jahren geplant.