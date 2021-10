Initiative und Appell zum Umgang mit Chemikalie PFT

per Mail teilen

Umweltschützer aus der Region Trier haben gemeinsam mit Friedensaktivisten bundesweit einen Appell wegen Chemikalien-Belastung gestartet. Es geht ihnen um den Umgang mit der Chemikalie PFT, die in der Umgebung vieler Flugplätze in Boden und Wasserproben nachgewiesen wurde. Die Chemikalie PFT gilt als krebserregend und ist auch schon in Gewässern rund um die US-Airbase Spangdahlem nachgewiesen worden. „Auch wenn wir glauben, dass Militär weiterhin notwendig ist, dürfen wir die Augen nicht vor den gravierenden Umweltproblemen verschließen“, sagt

Agnes Tillmann-Steinbuß vom Naturschutzbund BUND / Eifel.