Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) ist zuversichtlich, dass die USA ihre Truppen doch nicht aus dem rheinland-pfälzischen Spangdahlem zurückziehen werden. US-Präsident Donald Trump wollte die Fliegerstaffel aus der Eifel abziehen, weil Deutschland seiner Meinung nach zu wenig in die NATO einbezahlt. Diesen Plan hatte der US-Kongress Anfang Dezember vorerst blockiert. Kramp-Karrenbauer sagte in einer Videokonferenz am Donnerstagabend, sie glaube, man habe gute Argumente, die für eine komplette Rücknahme der Pläne sprechen. Diese Argumente würden der amerikanischen Politik übermittelt, sobald der gewählte US-Präsident Joe Biden im Amt sei.