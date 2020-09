Spätburgunder Weinlese an der Obermosel

Trauben für Crémant Spätburgunder Weinlese an der Obermosel

In vielen Weinbergen an der Obermosel hat die Weinlese begonnen - dort wachsen vor allem Elbling- und Burgundersorten. Die Muschelkalk-Böden rund um Nittel und Palzem sind bestens für diese Sorten geeignet. Im Weinberg von Stephan Steinmetz in Wehr im Kreis Trier-Saarburg sind die Burgunder-Trauben auch schon reif.