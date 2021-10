Wie Trierer Jugendliche mit professionellen Künstlern zusammenarbeiten

In Trier ist Donnerstag das neue Musical-Projekt "Isabel" vorgestellt worden. Professionelle Künstlerinnen und Künstler erarbeiten mit Jugendlichen das Werk gemeinsam.

Die Idee, ein Musical mit Jugendlichen in der Region Trier und professionellen Künstlern auf die Bühne zu bringen, hatte Maria Vicente, die Komponistin des Stücks, vor fünf Jahren. Am Donnerstag haben die Verantwortlichen die Produktion vorgestellt. Der Vorverkauf startet am Freitag.

In dem Musical setzen sich Jugendliche mit dem Thema Erwachsenwerden auseinander. SWR Claudia Krell

Musical beruht auf einer wahren Geschichte

Im Musical "Isabel" geht es um die Geschichte der 16-jährigen Cellistin Isabel. Ihre großen Träume lassen sich in der Kleinstadt nicht realisieren. Isabel erlebt den Zwiespalt zwischen Familie und Freunden. Sie verspürt den äußeren Druck. "In Isabels Geschichte werden sich viele Jugendliche wiederfinden", sagt Maria Vicente.

Jugendliche erarbeiten Musical mit Profis gemeinsam

Jugendliche sollen in diesem Musicalprojekt die Möglichkeit erhalten, verschiedene Sparten - wie Gesang, Tanz, Regieassistenz und Technik kennenzulernen. Sie sollen das Stück zusammen mit professionellen Künstlern erarbeiten. Daneben wird es einen Jugendchor geben. Jugendliche ab 13 Jahre konnten mitmachen.

Geplant ist zum jetzigen Zeitpunkt schon, dass Schülerinnen und Schüler der Kurfürst Balduin Realschule plus und der Förderschule in der Medardstraße in Trier mit dabei sein werden.

Premiere im Februar 2022

Es wird zwei Aufführungen geben - am 4. und 5. Februar in der Europahalle in Trier. Auch in Luxemburg - im Trifolion in Echternach - ist ein Termin geplant. Ministerpräsidentin Malu Dreyer ist Schirmherrin des Projekts.