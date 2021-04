Ein ehrenamtlicher Bürgermeister in der Eifel bekommt nach einem Unfall beim Dekorieren für Weiberdonnerstag keine Entschädigung von der Unfallkasse. Das hat das Sozialgericht Trier entschieden.

Im vorliegenden Fall war ein ehrenamtlicher Ortsbürgermeister einige Tage vor Weiberdonnerstag gestürzt, als er sein Wohnzimmer für den Möhnensturm mit Girlanden schmücken wollte. Er machte das in seinem Privathaus, weil er in der Gemeinde kein Dienstzimmer hat. Dabei stürzte er etwa 80 Zentimeter tief von der Leiter und verletzte sich. Die Unfallkasse verweigerte die Zahlung. Das Sozialgericht in Trier lehnte die Klage des Mannes dagegen ab. Zwar gehöre der Möhnensturm mit dem Abschneiden der Krawatte zum Brauchtum in der Eifel. Der Unfall habe sich aber bei der Vorbereitung dazu ereignet. Außerdem sei der Weibersturm auch ohne Dekoration möglich gewesen.