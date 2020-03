Der Sozialdienst Katholischer Frauen in Trier will bedürftige Menschen mit Einkaufsgutscheinen unterstützen. Die Gutscheine würden an die Personen und Familien geschickt, die sonst von der Tafel versorgt werden und dort auch registriert sind. Der Sozialdienst stellt nach eigenen Angaben für eine erste Hilfswelle 2.000 Euro bereit. Er sucht jetzt dringend Spender. Die Tafeln auch in der Region Trier sind wegen der Gefahr durch das Coronavirus geschlossen.