Die Aids-Hilfe Trier befürchtet, dass die Dunkelziffer der HIV-Neuinfektionen wieder steigen könnte. Ein Grund dafür sei der Rückgang der Testmöglichkeiten wegen der geltenden Corona-Einschränkungen.

Normalerweise veranstaltet die Aids-Hilfe Trier viermal im Jahr HIV-Aktionstage mit Testangeboten. Wegen der Corona-Pandemie und den Schutzmaßnahmen mussten drei davon abgesagt werden. Testanfragen gebe es aber jede Menge, sagte ein Sprecher dem SWR.

Gesundheitsämter können nicht einspringen

Auch die Gesundheitsämter bieten anonyme und kostenlose HIV-Tests an. Zurzeit sei man dort aber vor allem mit der Kontaktnachverfolgung von Corona-Erkrankten beschäftigt.

In den vergangenen Jahren hätten sich nach Angaben der Aids-Hilfe Trier immer mehr Menschen regelmäßig auf HIV und andere sexuell übertragbare Krankheiten testen lassen. Dies habe dazu geführt, dass die Dunkelziffer der HIV-Infektionen zurückgegangen sei. Im vergangenen Jahr bekamen in der Region Trier 26 Menschen eine HIV-Diagnose, 140 waren es insgesamt in Rheinland-Pfalz.