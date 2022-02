Sonderkreditprogramm für Hausbauer und -käufer

Die Kreissparkasse Vulkaneifel will für Hausbauer und -käufer in den nächsten Wochen ein Sonderkreditprogramm anbieten. Das teilte die Bank auf ihrer Bilanzpressekonferenz mit. Mit dem Sonderkreditprogramm sollen sich Kunden günstige Bauzinsen langfristig sichern können. Denn die Kreissparkasse in Daun erwarte in den kommenden Wochen steigende Zinsen. Hintergrund ist, dass die US-amerikanische Notenbank Fed für das Frühjahr eine Zinswende signalisiert hatte. Im vergangenen Jahr habe die Kreissparkasse Vulkaneifel sowohl bei Immobilienvermittlung als auch der Baufinanzierung ein neues Rekordergebnis erzielt. Die Baufinanzierung erreichte 101 Millionen Euro. Der Immobilienboom in der Vulkaneifel halte an. Die Nachfrage nach Grundstücken und Immobilien sei ungebrochen hoch.