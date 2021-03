Die Vorbereitungen für die Sonderausstellung "Der Untergang des Römischen Reiches" in Trier liegen trotz der Corona-Pandemie im Zeitplan. Das teilte der Direktor des Rheinischen Landesmuseums Trier, Marcus Reuter, dem SWR mit. Die Anfragen für die Ausleihe der Exponate seien zum großen Teil abgeschlossen. Viele Zusagen gebe es bereits, so Reuter. Corona sei aber eine Herausforderung für die Organisation der Ausstellung. Verhandlungen über die Exponate mit anderen Museen würden jetzt über Video- und Telefonschalten oder schriftliche Anfragen erfolgen, statt über den direkten Kontakt vor Ort. Das sei für viele Leihgeber eine große Umstellung, so der Museumleiter. Er sei aber sicher, dass die Sonderausstellung wie geplant Ende Juni 2022 eröffnen könne. Insgesamt sollen 400 Exponate aus 20 verschiedenen Ländern gezeigt werden, darunter sind Stücke zum Beispiel aus dem Louvre in Paris oder den vatikanischen Museen in Rom.