Seit Anfang November war das Theater Trier geschlossen. Es gab wegen der Corona-Pandemie keine Vorstellungen. Anfang Juni geht es wieder los – mit Open-Air Veranstaltungen.

Theaterintendant Manfred Langner ist bester Laune. Bei der Vorstellung des Sommerspielplans sagt er : "Das ganze Theater scharrt mit den Hufen. Wir freuen uns, endlich wieder spielen zu können."

Bis zu 60 Veranstaltungen sind geplant

Zwölf verschiedene Produktionen werden bis Mitte Juli gezeigt: Schauspiel, Musiktheater , Konzerte und das Familienmusical „Die Abenteuer des Huckleberry Finn.“ In der Parabel „Zweifel“ von John Patrick Shanley geht es um den Vorwurf des Kindesmissbrauchs. In der Komödie „Extrawurst“ von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob wird diskutiert, wie viele Rechte eine Mehrheit einer Minderheit einräumen muss. Die Oper „Der Barbier von Sevilla“ von Gioachino Rossini wurde für die Freiluftaufführung in Trier neu inszeniert.

"Die Abenteuer des Huckleberry Finn", Familienmusical nach Mark Twain. Premiere: Im Theatergarten Sa. 12.6.21, 17 Uhr. Weitere Termine: So., 13.6.21 und Fr., 18.6.21 jeweils 17 Uhr. Theater Trier Bild in Detailansicht öffnen "Orlando": In englischer Sprache nach dem Roman von Virginia Woolf. Open-Air im Theatergarten. Di., 15.6.21, 19.30 Uhr Theater Trier Bild in Detailansicht öffnen "Marlene", Schauspiel mit Musik von Pam Gems. Ist im Theatergarten zu sehen. Termine: Fr., 25.6.21 und Mo., 5.7.21, jeweils 19.30 Uhr. Theater Trier Bild in Detailansicht öffnen "Ein ganz gewöhnlicher Jude", Monolog von Charles Lewinsky. Wird im Brunnenhof in Trier aufgeführt. Termine: Mi., 23.6., und Mi., 30.6.21, jeweils 19.30 Uhr. Theater Trier Bild in Detailansicht öffnen

Alle Aufführungen finden draußen statt. Im Theatergarten und im Brunnenhof in Trier. Sollte das Wetter einen Strich durch die Rechnung machen, könne bei einer Inzidenz unter 50 auch im Großen Haus im Theater gespielt werden, so Langner. Auch gebe es Ausweichtermine, so dass man Vorstellungen auch verschieben könne.

Corona-Regeln gelten

Zum Zeitpunkt der Vorstellungen gelten die dann gültigen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz. Hinweise dazu finden sich auf der Internetseite des Theaters. Der Kartenvorverkauf für die Aufführungen der „Sommerspielzeit“ beginnt für Abonnentinnen und Abonnenten am Donnerstag, 20. Mai 2021um 10 Uhr. Der freie Verkauf startet am Samstag, 22.Mai 2021 um 13 Uhr.