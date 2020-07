Hindenburgstraße in Trier wird umbenannt

Der Trierer Stadtrat hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend entschieden, dass die Hindenburgstraße umbenannt wird. Der Name gilt als belastet.

Mit 29 zu 17 Stimmen und vier Enthaltungen fiel im Trierer Stadtrat die Entscheidung: Die Hindenburgstraße wird einen anderen Namen bekommen. Wie die Straße in Zukunft heißen soll, ist noch unklar. Der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) sagte dem SWR, der Namensgebungsprozess könne voraussichtlich noch Ende des Jahres beendet werden. Zuvor hatte der Stadtrat mit deutlicher Mehrheit Paul von Hindenburg die Ehrenbürgerwürde der Stadt symbolisch aberkannt. Offiziell hatte diese bereits mit dem Tod Hindenburgs 1934 geendet. Auch Hindenburg-Gymnasium wurde bereits umbenannt Die zwischen Viehmarkt und Alleenring gelegene Straße war 1926 nach dem damaligen Reichspräsidenten der Weimarer Republik Paul von Hindenburg benannt worden. Weil Hindenburg Hitler 1933 zum Reichskanzler ernannt hatte, hatte es in der Vergangenheit schon mehrmals Initiativen in Trier gegeben, die Straße umzubenennen, zuletzt vor sieben Jahren. Bereits 2009 war das an der Straße gelegene Gymnasium in Humboldtgymnasium umbenannt worden. Bei neuen Straßen soll weitgehend darauf verzichtet werden, sie nach Personen zu benennen, weil sich deren historische Bewertung in Zukunft ändern könne.