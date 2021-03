per Mail teilen

Die Stadt Trier hat ihr Solardachkataster auf den neuesten Stand gebracht. Nach Angaben der Stadt können sich Bürger dort schnell und einfach einen Überblick verschaffen, ob sich auf ihrem Dach eine Photovoltaik- oder Solarthermieanlage lohnt. Dafür können interessierte Hauseigentümer in dem Kataster nicht nur sehen, wie stark die Sonneneinstrahlung auf ihrem Dach ist, sie können auch individuelle Daten eingeben. Abgefragt wird unter anderem, wie hoch der Stromverbrauch im Haushalt ist, ob ein Elektroauto geladen werden muss oder ob die Solaranlage finanziert werden soll. Auf Grundlage dieser Daten wird berechnet, wie wirtschaftlich eine Solaranlage auf dem eigenen Dach ist. Das Kataster zeigt etwa 45.000 Dächer in der Stadt Trier. Etwa 75 Prozent davon seien für Solaranlagen geeignet. Solarkataster gibt es bereits in den Kreisen Cochem-Zell, Bernkastel-Wittlich und Trier-Saarburg.