Cyberbunker-Prozess: Sohn des Hauptangeklagten hat ausgesagt

Im Prozess um den Cyberbunker von Traben-Trarbach hat heute einer der beiden mitangeklagten Söhne des Hauptangeklagten ausgesagt, nichts von den illegalen Aktivitäten im Cyberbunker gewusst zu haben. In der von seiner Anwältin verlesenen Erklärung teilte er mit, dass er dort lediglich ein Praktikum bei seinem Vater gemacht habe. Er habe dafür kein Geld bekommen und habe auch nicht an Besprechungen teilgenommen. Sein Vater gilt als Kopf der Bande. Der 61-jährige Niederländer, Herman X., hat angekündigt, in den kommenden Tagen erstmals zur Sache aussagen zu wollen. Die Generalstaatsanwaltschaft musste deswegen ihr angekündigtes Plädoyer verschieben. Im Cyberbunker-Verfahren sind insgesamt acht Verdächtige angeklagt. Ihnen wird vorgeworfen, in einem ehemaligen NATO-Bunker bei Traben-Trarbach ein illegales Rechenzentrum betrieben zu haben. Darüber solle Kriminelle im Darknet mit Waffen, Kinderpornografie und Drogen gehandelt haben.