Mehrere Hundert Anträge für Soforthilfen des Landes

In der Region Trier sind bereits mehrere Hundert Anträge für die Soforthilfe des Landes für die Flutopfer eingegangen. Das hat eine Umfrage des SWR bei den Kreisen ergeben. Der Kreis Bernkastel-Wittlich hat nach eigenen Angaben bereits 118 Anträge mit einer Summe von 237.000 Euro bearbeitet. Die Auszahlung erfolge Mitte der Woche. Im Eifelkreis sind seit dem vergangenen Freitag rund 200 Anträge mit einer Summe von 480.000 Euro eingegangen. Mehr als 80 Anträge sind schon beim Kreis Trier-Saarburg bearbeitet, es seien über 100 gestellt worden. Auch in der Stadt Trier und im Vulkaneifelkreis haben sich schon zahlreiche Betroffene für die Soforthilfen gemeldet. Die Stadt Trier rechnet mit insgesamt etwa 2.000 Anträgen. Das Verfahren für die Hilfen des Landes in Höhe von maximal 3.500 Euro pro Haushalt ist nach Angaben der Kommunen unbürokratisch.