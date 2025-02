per Mail teilen

Sturm auf Rathäuser und wilde Möhnen: In zahlreichen Orten an der Mosel, im Hunsrück, in der Eifel und im Hochwald waren die Narren los. Noch bis Aschermittwoch geht der Spaß.

+++ So war Weiberfastnacht in der Regien Trier! Feiert noch schön und wir sagen Tschüss +++

+++ Umzug in Veldenz mit 20 kreativen Wagen und viel Kamelle, 17:00 Uhr +++

+++ Schnee in Kelberg in der Vulkaneifel. Der Wettergott meint es nicht gut, 16.45 Uhr +++

Schnee in Kelberg in der Vulkaneifel. Das stört die Närrinnen und Narren bei der Erstürmung des Rathauses nicht. SWR

+++ Die Oberbettinger Möhnen ziehen durch die Straße und klingeln an Häusern, 15.50 Uhr +++

+++ Die Party in Wittlich geht weiter. Und mitten drin SWR-Reporterin Lara Dudek, 15.30 Uhr +++

+++ SWR-Reporterin Jana Hausmann ist bei den Möhnen in Minderlittgen unterwegs, 15.00 Uhr +++

+++ Möhnen in Oberbettingen haben Wegzoll gesammelt, 13:50 +++

Die Oberbettinger Möhnen haben am Morgen schon Wegezoll und Brückenzoll von Autofahrern eingesammelt, die durch den Ort gefahren sind. Jetzt ziehen sie in verschiedenen Gruppen durch die Straßen, klingeln an Häusern und hoffen, auch hier noch ihre Taschen füllen zu können. SWR

+++ Weiter Feiern auf dem Schleiferplatz in Idar-Oberstein, 13:20 +++

Auf dem Schleiferplatz in Idar-Oberstein feiern rund 350 Menschen Weiberfastnacht, auch die vier Damen in Rosa. SWR

Fastnachts-Party auf dem Marktplatz in Wittlich, 13.00 Uhr +++

Feiern auf dem Marktplatz in Wittlich bei strahlendem Sonnenschein! Petrus ist wohl auch ein Karnevalist! SWR

+++ Verbandsgemeinde in Bernkastel-Kues gestürmt, 12.30 Uhr +++

Das Dreigestirn des KV Wehlener Eulen vor der Verbandsgemeinde. Achtung! Hier wird statt Helau! lieber UHU! gerufen. SWR

+++ Weiberfastnacht in Idar-Oberstein. Helau! 12:15 Uhr

Weiberfastnacht in Idar-Oberstein. Der Schleiferplatz ist voll! SWR Foto Hosser

+++ Prinzenpaar in Hermeskeil hat die Macht übernommen, 12:00 +++

Jetzt ist es amtlich: Der Schlüssel vom Rathaus Hermeskeil ist in der Hand des Prinzenpaars. SWR

+++ Möhnen-Alarm in Wittlich, 11:45 Uhr +++

Die Wittlicher Möhnen stürmen das Rathaus. SWR

+++ SWR-Reporter Martin Schmitt ist mitten in der bunten Feier der Närrinnen und Narren im Trierer Rathaus. 11:45 Uhr +++

+++ Rathaus in Trier erstürmt, 11.40 Uhr +++

+++ Partystimmung am Trierer Hauptmarkt, 11:30 +++

Am Hauptmarkt in Trier wird vor großer Bühne kräftig gefeiert. SWR

+++ In Hermeskeil soll das Rathaus erstürmt werden, 11:15 +++

In Hermeskeil haben rund 150 Närrinnen und Narren das Rathaus gestürmt und die Macht übernommen, an der Spitze das Prinzenpaar Dirk I und Anna II SWR

+++ Möhnen in Deudesfeld bereit, 10:30 +++

Die Deudesfelder Möhnen stärken sich beim Frühstück. Später geht es zum traditionellen Schuheputzen durchs Dorf. Blumen verteilen inklusive. SWR

+++ Frauen-Frühstück in Tawern, 9:45 +++

In Tawern gibt es für rund 100 Frauen ein Frühstück - hier wird der Schokokuss mit Messer und Gabel verspeist. SWR

+++ Tawern fest in närrischer Hand, 9:40 +++

In Tawern ist am Weiberdonnerstag auch das Dreigestirn mit Funkenmariechen Ulla aufmaschiert. SWR

+++ Die Möhnen sind los in Großlittgen, 9:25 +++

+++ Rathaus in Bernkastel-Kues wird gestürmt, 9:11 Uhr +++

Das Rathaus in Bernkastel-Kues an der Mosel ist fest in närrischer Hand! Helau! SWR

+++ Weiberfastnacht in Großlittgen, 7:30 +++

In Großlittgen in der Eifel sind die Möhnen schon am frühen Donnerstagmorgen auf der Straße und verkaufen Wurst und süße Mäuschen. SWR

+++ Weiberfastnacht, 6:00 Uhr +++

In Großlittgen in der Eifel beginnt das närrische Treiben bereits ab 6 Uhr. Zahlreiche Möhnen stehen dann traditionsgemäß an der Hauptstraße und verkaufen den vorbeifahrenden Autos Wurst und süße Mäuschen.

In Tawern wird bei einem großen Frauenfrühstück in den Weiberdonnerstag gefeiert. In Deudesfeld sind die Möhnen am Vormittag zum Schuheputzen unterwegs.

Um 11:11 Uhr werden dann unter anderem in Trier, Zell, Traben-Trarbach und Hermeskeil die Rathäuser gestürmt. Traditionsgemäß machen sich die Möhnen in Wittlich mit einer Leiter bewaffnet auf den Weg zum Rathaus. Dort klettern sie dann über ein Fenster ins Gebäude, um dort dem Bürgermeister den Schlüssel abzunehmen.

Erbensensuppe und Möhnensitzungen

Die Narren in Bernkastel-Kues, Kinheim und Kröv können sich unterdessen bei Erbsensuppe stärken. Heute Nachmittag stehen dann noch Rathauserstürmungen in Kelberg und Kyllburg auf der Tagesordnung. Die Nachwuchs-Karnevalisten können unter anderem in Kenn, und Gerolstein Kinderkarneval feiern. Möhnensitzungen stehen beispielsweise in Kinheim, Hetzerath und Minderlittgen auf dem Programm.

Und auch die Fans der Karnevalsumzüge kommen heute nicht zu kurz. In Veldenz schlängelt sich ab 16:11 Uhr ein bunter Karnevalsumzug durch die Gassen der Mittelmoselgemeinde. In Hoxel machen die Narren am Abend die Nacht zum Tag. Dort startet um 19:11 Uhr zum mittlerweile 21. Mal ein Nachtumzug.