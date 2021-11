Nicht alle feiern in der Region Trier am 11.11. Karneval

Ab kommenden Montag gelten in Rheinland-Pfalz Lockerungen für Veranstaltungen im Freien, bei denen es keine festen Sitzplätze gibt. Was bedeutet das für den Start in die Karnevalssession 2021/2022 in der Region Trier?

Seit zwei Jahren wurde am 11. November in der Region Trier keine Fastnacht mehr gefeiert - wegen Corona. In diesem Jahr soll das aber wieder anders sein. Narren dürfen sich also wieder auf ein buntes Treiben in der Region freuen.

Nicht alle in der Region Trier feiern den 11.11.

Am meisten los ist in Trier. Die Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK) feiert traditionell die Sessionseröffnung auf dem Kornmarkt. Zudem findet die ATK-Gala mit Verleihung des Kaiser-Augustus-Ordens in der Europahalle statt. Auch der KV Moareulen aus Gillenfeld will feiernd in die neue Karnevalssession starten. Für den 12. November um 19:11 Uhr wird es nach Angaben des Vereins eine Veranstaltung auf dem Marktplatz in Gillenfeld geben. Die Kirmes- und Karnevalsgesellschaft Zell an der Mosel veranstaltet am 13. November eine Proklamation. Allerdings werde diese nicht wie sonst in der Stadthalle stattfinden, sondern auf dem Marktplatz in der Innenstadt.

2019 konnten die Karnevalisten in Trier das letzte Mal die Sessionseröffnung feiern. Wegen Corona fielen die Veranstaltungen am 11. November 2020 aus. SWR Antje Neufing

Keine Veranstaltung wird es in Prüm geben. Grund dafür sei, dass viele am 11.11. nach Köln zur Sessionseröffnung fahren. Andere, wie die Karnevalisten in Leiwen, feiern den Start in die Session nur intern.

Unterschiedliche Zugangsvoraussetzungen

Die ATK hatte vor einigen Wochen angekündigt, dass ihre Veranstaltung auf dem Kornmarkt am 11.11. mit der 2G-Regelung stattfindet. Da das Land Rheinland-Pfalz jetzt jedoch Lockerungen für Außenveranstaltungen beschlossen hat, habe man sich umentschieden, so der 2. Vorsitzende der ATK, Stefan Feltes. Das Gelände werde nicht umzäunt und es gebe keine Einlasskontrollen. Das heißt, die Besucherinnen und Besucher brauchen weder einen Geimpften- oder Genesenen- noch einen Testnachweis. Die Stadt Trier muss das jedoch noch prüfen und genehmigen, heißt es von der Stadt. Für die ATK-Gala gilt jedoch weiterhin die 2G-Regel. Auch die Karnevalgesellschaft Waxweiler hat sich bei Veranstaltungen, wie der Proklamation des Prinzenpaares oder der Kappensitzung für die 2G-Regelung entschieden.

Beim Karnevals-Auftakt auf dem Kornmarkt soll es keine Beschränkungen geben, sagte der 2. Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval. Das Gelände würde auch nicht, wie ursprünglich geplant, abgesperrt. Kontrollen würden ebenfalls keine stattfinden. SWR

In Zell und Idar-Oberstein hingegen gilt bei den geplanten Veranstaltungen die 2G-Plus-Regelung. Das bedeutet, dass Genesene und Geimpfte, sowie 25 Getestete, je nach Warnstufe, erlaubt sind. Der Platz, auf dem die Feier stattfindet, werde abgesperrt und die Nachweise würden am Eingang kontrolliert.

Planungen für Rosenmontag und Weiberfastnacht laufen

Während in diesem Jahr Weiberfastnacht und Rosenmontag ausschließlich digital stattfanden, wird es 2022 wieder gesellige Veranstaltungen geben. Die werden jetzt geplant. Doch ganz so einfach ist das nicht, sagte Andreas Peters, der Vorsitzende der ATK, vor einigen Wochen. Für Zugteilnehmende könnte zwar 2G eingeführt werden, aber eine Kontrolle, bei bis zu 100.000 Zuschauern sei ein Problem, für das es noch keine Lösung gebe.

Die Prümer Karnevalgesellschaft 1881 e.V. plant in der Session zahlreiche Veranstaltungen, wie die Nostalgiesitzung, der Küchenfeenball, einen karnevalistischen Seniorennachmittag und den Kinderkarneval. An Rosenmontag und Weiberdonnerstag werde es Zeltveranstaltungen geben. Auch in Waxweiler sind an Weiberdonnerstag und Rosenmontag Veranstaltungen geplant.