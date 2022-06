Heavy-Festival: Das war "Detze rockt" in Rengen

Am Wochenende bekamen die etwa 400 Einwohner von Daun-Rengen Besuch von 2.000 Heavy-Metal-Fans. Zum zehnten Mal zog das Festival "Der Detze Rockt" Leute aus ganz Deutschland an.

Am heißesten Wochenende des Jahres gab es in Daun-Rengen ordentlich was auf die Ohren. Metal-Bands aus Deutschland, Großbritannien, Kanada und Spanien zeigten den Fans in der Vulkaneifel, wo der Hammer hängt.

2000 Metal-Fans kamen am Wochenende zur 10. Auflage von "Detze rockt". Im Jahr 2011 als das Festival seine Premiere hatte, war alles noch etwas kleiner als dieses Mal.

Die Idee zu "Der Detze rockt" entstand in der Fußballmannschaft von Daun-Rengen. Man wollte mal etwas anderes machen, was es so in der Eifel noch nicht gab. Weil alle im Verein Fans von Heavy Metal waren, wurden 2011 dann acht Bands gebucht.