So verhalten Sie sich, wenn in Trier die Sirenen heulen

Die Stadt Trier testet in den kommenden Tagen ihre Sirenen im Stadtteil Ehrang. Auch deshalb, weil die Bürger verstehen sollen, wie sie sich im Ernstfall zu verhalten haben.

In Trier werden künftig Sirenen aufheulen, wenn Gefahr droht. Drei Anlagen sind bisher im Ortsteil Ehrang installiert worden, in den kommenden zwei Jahren sollen 52 weitere Sirenen aufgebaut werden. Für Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) sind sie eine logische Konsequenz aus der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021.

"Bei der Flutkatastrophe in Ehrang haben wir ja alle gelernt: Wenn die Menschen schlafen, schauen sie nicht aufs Handy oder hören Radio. Deshalb brauchen wir einen schrillen Wecker, damit die Leute wach werden."

Um die Sirenen zu testen, wird es nach Angaben der Stadt am 19. November und am 26. November einen Probealarm geben. Betroffen sind die Bewohner der Stadtteile Ehrang und Quint. Der Testlauf soll auch dazu dienen, die Bevölkerung im Katastrophenfall zu sensibilisieren. Doch in welchen Gefahrensituationen sollen die Sirenen genutzt werden?

Sirene warnt vor möglichem Katastrophenfall

Der Alarm kann laut dem Amtsleiter der Trierer Feuerwehr Andreas Kirchartz unter anderem bei Gefahren wie Unwetter, beim Ausfall der Strom- oder Gasversorgung, bei großen Bränden oder terroristischen Angriffen ausgelöst werden. In diesen Fällen sollte die Bevölkerung folgendes beachten.

"Immer dann, wenn wir zeitnah größere Menschenmengen erreichen müssen. Das kann bei verschiedenen Szenarien der Fall sein."

So sollten Sie sich bei Sirenenalarm verhalten

Die Sirene heult auf: Es erklingt ein an- und abschwellender Heulton für circa eine Minute

In einem ersten Schritt sollte man zunächst geschlossene Räume aufsuchen sowie Fenster und Türen schließen.

Im zweiten Schritt sollten Betroffene auf Durchsagen aus Lautsprechern warten und sich in den Medien informieren.

Anschließend sollte auf Entwarnung gewartet werden. In diesem Fall heult die Sirene ein zweites Mal auf, diesmal in einem konstanten Ton.

Bundesweiter Warntag am 8. Dezember

Auf ihrer Internetseite liefert die Stadt einen Überblick, wie sich Bürgerinnen und Bürger im Katastrophenfall zu verhalten haben. Ab 2023 soll an jedem ersten Samstag im Quartal ein Testlauf stattfinden. Am 8. Dezember wir es beim bundesweiten Warntag einen weiteren Probealarm geben. An diesem Tag soll auch das neue digitale und bundesweite Warnsystem "Cell Broadcast" getestet werden.