So sieht der "Wald der Zukunft" aus

per Mail teilen

Laut dem letzten Waldzustandsbericht geht es unseren Wäldern immer schlechter. Im Jahr 2024 hat sich der Kronenzustand über alle Baumarten verschlechtert, dies betrifft nahezu alle Baumarten gleichermaßen, der Anteil absterbender oder schon abgestorbener Bäume ist weiterhin sehr hoch. Am meisten macht den Wäldern der Klimawandel zu schaffen. Wie wird sich der Wald in den kommenden Jahren verändern und wie arbeiten die Forstleute an dem Wandel mit. Marc Steffgen hat sich das im Meulenwald bei Trier zeigen lassen