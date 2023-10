So schön war die Illuminale in Trier

„Mainz leuchtet" – Der Dom, und nicht nur der, verändert in Mainz im September für vier Tage sein Gesicht. Zumindest nachts +++„Kunst-Verleih“ – Kunst nahbar machen, so das neue Konzept von Yvonne Hohner und ihrer Galerie in Karlsruhe +++ „Auf den ersten Blick – Prima Facie“ – Ein Stück des Heilbronner Theaters zum Thema Vergewaltigung und was dann vor Gericht geschieht +++ „Er will das Feuer weitergeben“ – Porträt des jungen Stuttgarter Pianisten Maximilian Schairer, der seine erste Solo-CD herausgebracht hat +++ „Gestohlene Erinnerungen“ – Die Arolsen-Stiftung gibt Nachfahren von NS-Opfern Erinnerungsstücke aus dem KZ zurück. Die Wanderausstellung ist jetzt in Koblenz zu sehen +++ Kulturtipps – 25 Jahre Enjoy Jazz Festival in Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen, „Luksan Wunder“ – das Comedy- und Satire-Kollektiv in Kaiserlautern und Mainz, „Der Ruf nach Freiheit“ – Ausstellung im Dreiländermuseum Lörrach, Pop und Poesie von „Fortuna Ehrenfeld“ in Ludwigshafen