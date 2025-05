per Mail teilen

Große Freude unter den Christen in Trier. Ein neuer Papst ist gewählt. Kardinal Robert Francis Prevost aus den USA folgt auf den verstorbenen Papst Franziskus.

In einem Zelt, das anlässlich der Heilig Rock Tage in Trier aufgebaut worden ist, haben zahlreiche Gläubige den Schornstein der Sixtinischen Kapelle beobachtet. Als dann um zwanzig nach sechs der weiße Rauch zu sehen war, war der Jubel groß. Es ist ein neuer Papst gewählt worden. Dem ein oder anderen ist auch eine kleine Freudenträne übers Gesicht gelaufen. Auch die Glocken sämtlicher Kirchen in Trier verkündeten die frohe Botschaft.

Jubel bei den Gläubigen bei den Heilig Rock Tagen in Trier als sich Papst Leo XIV das erste Mal zeigte. SWR Daniel Novickij

Um kurz vor sieben war es dann soweit. Auf einem großen Bildschirm im Zelt verfolgten Gläubige, wie der französische Kardinal Dominique Mamberti das "Habemus papam" - "Wir haben einen neuen Papst" spricht. Dichtes Gedränge, gespannte Blicke. Dann war klar: Kardinal Robert Francis Prevost aus den USA folgt auf den verstorbenen Papst Franziskus. Er gibt sich den Namen Leo XIV. Als dann der neue Papst auf den Balkon trat, brach Jubel im Zelt aus.

Gläubige in Trier stecken große Hoffnungen in den neuen Papst

"Es ist ein tolles Gefühl, hier jetzt herzukommen und die Glocken zu hören", erzählt ein Gläubiger in dem Zelt vor dem Trierer Dom. Eine Gruppe Theologiestudierende berichten, dass die permanent den Live-Stream verfolgt haben - sogar in ihren Seminaren. "Es ist total ergreifend hier zu sitzen und dieses "Habemus papam" zu hören", sagt eine Studentin.

Im Zelt war einiges los. Es sei kaum ein Durchkommen gewesen, erzählt eine Frau. Es seien alle glücklich gewesen, dass ein neuer Papst gewählt worden ist. Ein Gläubiger betont, diese Papstwahl sei ein wichtiges Zeichen. Leo XIV sei jemand, der Brücken bauen wolle und sich eine synodale Kirche wünsche. Andere Gläubige betonen, es sei wichtig, dass der neue Papst das weiterführe, was Franziskus begonnen hat. Auch, dass er sich für die Rechte der Frauen in der Kirche einsetzt und viel für die Armen tut.

Ich hoffe, dass der neue Papst viel Freude, Zuversicht und Friede vermittelt.

Schwester Daniela war in großem Jubel ausgebrochen, als der Papst sich auf dem Balkon zeigte. "Ich hoffe, dass der neue Papst viel Freude, Zuversicht und Friede vermittelt." Gottes Nähe sei es, was die Gesellschaft derzeit brauche.

Trierer Bischof Ackermann: "Das war wirklich eine Überraschung"

Für den Trierer Bischof Ackermann war die Wahl von Kardinal Robert Francis Prevost eine Überraschung. "Er ist jemand, der von Papst Franziskus ernannt worden ist und von daher glaube ich, dass das in der Spur von Papst Franziskus weiter läuft", sagt Ackermann. Er könne den missionarischen Gedanken der Kirche vorantreiben.

Wir können uns wirklich auf den neuen Papst freuen.

Allerdings sei Kardinal Robert Francis Prevost eher ein ruhigerer Typ als es Franziskus mit seiner Spontanität war. Er sei zugänglich und herzlich. "Wir können uns wirklich auf den neuen Papst freuen", so Ackermann.

Glockengeläut und Flaggen

Wie schon nach der Wahl soll auch am Tag der feierlichen Amtseinführung von Papst Leo XIV. ein viertelstündiges festliches Glockengeläut um 12 Uhr mittags auf die besondere Bedeutung dieses Ereignisses hinweisen, teilte das Bistum Trier mit. An diesem Tag werden die Kirchen, Pfarrhäuser und kirchlichen Gebäude zudem festlich beflaggt.