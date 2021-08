per Mail teilen

Bevor zwischen Gerolstein und Kaisersesch wieder Züge fahren, müssen noch einige Hürden genommen werden. Vom Bundesverkehrsministerium kommt jetzt eine Nachricht, die alles vereinfachen könnte.

Seit August 2020 läuft eine Machbarkeitsstudie, um herauszufinden, ob sich die Reaktivierung der Eifelquerbahn wirtschaftlich lohnen würde. Die Studie beinhaltet drei wesentliche Schritte: Der erste ist bereits abgeschlossen. Denn es gibt mittlerweile einen vorläufigen Fahrplan.

Der zweite Schritt ist eine Grobkosteneinschätzung. Das wollen die beteiligten Kreise an der Strecke und das Land gemeinsam errechnen, so der Direktor des zuständigen Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr Nord (SPNV), Thomas Müller.

1991 wurde der Personennahverkehr auf der Eifelquerbahn eingestellt. 2012 auch der Güterverkehr. Bis 2012 gab es noch die Vulkan-Eifel-Bahn für Touristen. SWR

Nutzen-Kosten-Untersuchung könnte unkomplizierter werden

Und für den dritten und wichtigsten Schritt, die Nutzen-Kosten-Untersuchung (NKU), gibt es jetzt gute Neuigkeiten. Diese Untersuchungen werden künftig auf anderen Grundlagen als bisher durchgeführt. Das könnte der Eifelquerbahn zu Gute kommen. Denn die neuen Berechnungsgrundlagen sollen dazu führen, dass Bahnprojekte dabei besser abschneiden als der Bau neuer Straßen.

Bei den derzeit vorgegebenen Kriterien verliert die Schiene noch gegen die Straße und eine NKU würde nicht positiv ausfallen. Das neue Verfahren kann jetzt schon auf die Eifelquerbahn angewendet werden.

Damit war eigentlich erst ab dem Jahr 2022 zu rechnen. Das Bundesverkehrsministerium hat die Länder darüber informiert, dass sie Projekte schon jetzt nach den neuen Richtlinien durchrechnen dürfen. Eine Reaktivierung der Eifelquerbahn, zum Beispiel wegen der besseren Klimabilanz, könnte also wahrscheinlicher werden.

Mit Wasserstoff umweltfreundlich über die Strecke

Der SPNV plant ab 2024 zudem ein Pilotprojekt mit umweltfreundlichen wasserstoffbetriebenen Zügen. Unter anderem auch auf dem bereits seit 2000 reaktivierten Teil der Eifelquerbahn zwischen Mayen und Kaisersesch.

Verbandsdirektor Müller kann sich diese Wagen später auch auf der Strecke ab Gerolstein vorstellen. Denn das sei günstiger, als die gesamte Strecke auch noch zusätzlich zu elektrifizieren.

Touristische Fahrten schon früher?

Derweil hat auch der Interessenverein für die Eifelquerbahn neue Ideen: Nach eigenen Angaben will der Verein Gespräche mit dem Land führen, um die Strecke schon vor der Reaktivierung vorübergehend zu nutzen.

Eine konkrete Idee sei es, am Wochenende moderne Triebwagen einzusetzen, um Ausflügler in die Vulkaneifel zu bringen. Nach Einschätzung des Vereins und nach Rücksprache mit der DB Netz AG sei die Strecke in solch einem guten Zustand, dass sie lediglich von den darüber gewachsenen Pflanzen befreit werden müsste.